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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42
Як буде по 60 тис доларів можна брати
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cherchiltank
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:59
А это не тот скандальный дом,где коммуналка супердорогая и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
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1973cc11
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
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airmax78
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:43
cherchiltank написав:
Як буде по 60 тис доларів можна брати
згода, нафиг славутич, поживу в риверсайде. От метро канеш дальше...
airmax78 написав:
Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
эх, взяли всю малину испортили
не, ну я смотрел, что как-то подозрительно и скромно.
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Ромасик
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:53
1973cc11 написав:
А это не тот скандальный дом, где коммуналка супердорогая
уже нет, теперь это другой скандальный дом
1973cc11 написав:
и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
разве это не прекрасно?
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Ромасик
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:32
airmax78 написав: Ромасик написав:
линия обороны трещит со всех сторон
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
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UA
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:34
Мiй пост вiд 22 фев.viewtopic.php?p=5402758#p5402758
"
Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну
, как было при Порохе.
Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом.
Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет.
"
Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро.
Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 25 тра, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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little_wanderer
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:40
UA написав: airmax78 написав: Ромасик написав:
линия обороны трещит со всех сторон
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
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airmax78
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