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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9879988098819882>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон

Як буде по 60 тис доларів можна брати
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 12:59

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон



А это не тот скандальный дом,где коммуналка супердорогая и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон

Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:43

  cherchiltank написав:
  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон

Як буде по 60 тис доларів можна брати

згода, нафиг славутич, поживу в риверсайде. От метро канеш дальше...
  airmax78 написав:Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич

эх, взяли всю малину испортили :(
не, ну я смотрел, что как-то подозрительно и скромно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:53

  1973cc11 написав:А это не тот скандальный дом, где коммуналка супердорогая
уже нет, теперь это другой скандальный дом :(

  1973cc11 написав:и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???

разве это не прекрасно?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:32

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:линия обороны трещит со всех сторон

Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.

БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:34

Мiй пост вiд 22 фев.
viewtopic.php?p=5402758#p5402758

"
Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну, как было при Порохе.
Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом.
Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет.
"

Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро.
Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Сер 25 тра, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:40

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:линия обороны трещит со всех сторон

Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.

БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.

Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:20

  little_wanderer написав:Мiй пост вiд 22 фев.
viewtopic.php?p=5402758#p5402758

"
Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну, как было при Порохе.
Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом.
Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет.
"

Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро.
Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.

На жаль ні. Неможливо війти в одну річку двічі. У 14-16 девал супроводжувався падінням цін на робочу силу та енергоносії, тому валютна собівартість будівництва знизилась. Зараз навпаки. Після війни ми частина Європи і ніхто працювати за копійки не буде. Поки рашу будуть давити ембарго, низьких цін на енергоносії не буде. Ризики котлованів будуть великі, ціни ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:57

  airmax78 написав:
  UA написав:БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.

Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.

Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть
UA
 
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