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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть
та хз, последний месяц его постов больше похож то ли на юмор, то ли на стеб.
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antey1969
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