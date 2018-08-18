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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9879988098819882

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.

Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.

Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть

та хз, последний месяц его постов больше похож то ли на юмор, то ли на стеб.
antey1969
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  #<1 ... 9879988098819882
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