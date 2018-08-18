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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9879988098819882

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.

Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.

Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть

та хз, последний месяц его постов больше похож то ли на юмор, то ли на стеб.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:11

  Vlad442 написав:
  little_wanderer написав:Мiй пост вiд 22 фев.
viewtopic.php?p=5402758#p5402758

"
Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну, как было при Порохе.
Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом.
Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет.
"

Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро.
Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.

На жаль ні. Неможливо війти в одну річку двічі. У 14-16 девал супроводжувався падінням цін на робочу силу та енергоносії, тому валютна собівартість будівництва знизилась. Зараз навпаки. Після війни ми частина Європи і ніхто працювати за копійки не буде. Поки рашу будуть давити ембарго, низьких цін на енергоносії не буде. Ризики котлованів будуть великі, ціни ні.


Так все це буде пiд час вiйни, а не пiсля.
Заборона на виiзд з нами ще надовго, до пiдписання мирного пакту.
Будуть працювати за скiльки дають.
Пicля девалу цiни будматерiалiв будуть ще 1-2 роки наздоганяти.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Сер 25 тра, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:12

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон

Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.

Якщо не помиляюсь рибальський років 6 вже будується, але жити там комфортно до цих пір не можна - його ціна 1500 це максимум а якщо долар піде за 40 то і 1200
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:58

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.

Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.

Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть

Это не казино и не хотелка. Это резервд прайс. Дороже может быть. Дешевле - нит.
airmax78
 
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