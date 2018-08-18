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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть
та хз, последний месяц его постов больше похож то ли на юмор, то ли на стеб.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:11
Vlad442 написав: little_wanderer написав:
Мiй пост вiд 22 фев.viewtopic.php?p=5402758#p5402758
"
Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну
, как было при Порохе.
Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом.
Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет.
"
Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро.
Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.
На жаль ні. Неможливо війти в одну річку двічі. У 14-16 девал супроводжувався падінням цін на робочу силу та енергоносії, тому валютна собівартість будівництва знизилась. Зараз навпаки. Після війни ми частина Європи і ніхто працювати за копійки не буде. Поки рашу будуть давити ембарго, низьких цін на енергоносії не буде. Ризики котлованів будуть великі, ціни ні.
Так все це буде пiд час вiйни, а не пiсля.
Заборона на виiзд з нами ще надовго, до пiдписання мирного пакту.
Будуть працювати за скiльки дають.
Пicля девалу цiни будматерiалiв будуть ще 1-2 роки наздоганяти.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 25 тра, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:12
airmax78 написав:
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
Якщо не помиляюсь рибальський років 6 вже будується, але жити там комфортно до цих пір не можна - його ціна 1500 це максимум а якщо долар піде за 40 то і 1200
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:56
Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:58
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть
Это не казино и не хотелка. Это резервд прайс. Дороже может быть. Дешевле - нит.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 20:57
airmax78 написав: UA написав:
Бетонное казино начинает новый сезон.
Первая ставка (хотелка) Максима 300куе за прелесть
Это не казино и не хотелка. Это резервд прайс. Дороже может быть. Дешевле - нит.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 00:03
airmax78 написав:
Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.
Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 04:05
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
БудитТолькоДорожать?
Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
Что-то навеяло "Буратино" - в каморке под лестницей Карло в качалке перед нарисованным на старом холсте очагом.
И мечтаааает.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 08:16
airmax78 написав:
Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.
Бензин/солярку - почому чекаєте?
1,5 чи 2 євро/літр????
Любителі щоденно кататись на власному автотранспорті на роботу - змушені будуть затягти паски.
Я влупив би ціну на парковки 8 євро/година, як в Стокгольмі. Щоб меньше звіздоти їздило.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 08:17
rjkz написав:
Что-то навеяло "Буратино" - в каморке под лестницей Карло в качалке перед нарисованным на старом холсте очагом.
И мечтаааает.
Може колекціонер приватних історій успіху нам розповість про свої власні
АМЕРИКАНСЬКІ квартири , будинки та їх вартість. Дуже цікаво
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