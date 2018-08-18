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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 тра, 2022 08:42
airmax78 написав:
Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.
Стервятник. Лучше бы 1000 грн докинул на ЗСУ.
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BIGor
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