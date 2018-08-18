Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
" Время покупать бетон будет, когда будет кратный девал и автоматическая конвертация валютных поступлений в гривну, как было при Порохе. Только кратный девал даст шанс влегкую достроиться новостроям при таких ценах на энергоносители, стройматериалы и соответственно м2, когда долларовые хомяки помогут нахомяченным капиталом. Возможно, это будет последний шанс скупиться по ценам 16-19гг (в $) перед тем, как Украину возьмут в НАТО и она бесповоротно уйдет от РФ. После этого только рост будет. "
Все йде до того, що зазначенi iндикатори спрацюють доволi скоро. Хоча я, нажаль, вже давно встряг копитами.
На жаль ні. Неможливо війти в одну річку двічі. У 14-16 девал супроводжувався падінням цін на робочу силу та енергоносії, тому валютна собівартість будівництва знизилась. Зараз навпаки. Після війни ми частина Європи і ніхто працювати за копійки не буде. Поки рашу будуть давити ембарго, низьких цін на енергоносії не буде. Ризики котлованів будуть великі, ціни ні.
Так все це буде пiд час вiйни, а не пiсля. Заборона на виiзд з нами ще надовго, до пiдписання мирного пакту. Будуть працювати за скiльки дають. Пicля девалу цiни будматерiалiв будуть ще 1-2 роки наздоганяти.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Сер 25 тра, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич" Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
Якщо не помиляюсь рибальський років 6 вже будується, але жити там комфортно до цих пір не можна - його ціна 1500 це максимум а якщо долар піде за 40 то і 1200
airmax78 написав:Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич" Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
БудитТолькоДорожать? Видимо Максим свою теперешнею прелесть уже готов продавать по рыночной цене.
Смотрю на местную супер-убогую квартиру, включаю камеры в прелести, смотрю на интерьер и на сердце становится теплее. Перелесть как отдушина. Думаю за 300куе улетит.
Что-то навеяло "Буратино" - в каморке под лестницей Карло в качалке перед нарисованным на старом холсте очагом. И мечтаааает.
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих кварти