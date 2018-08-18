Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих кварти