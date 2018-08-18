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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9880988198829883

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:38

  vitaliian написав:
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців

Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.

У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.

Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих кварти

https://kievvlast.com.ua/mind/shho-nasp ... eselentsiv

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7761677947

Что-то не сходится со статистикой обеспеченности квадратными метрами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:43

  airmax78 написав:Что-то не сходится со статистикой обеспеченности квадратными метрами.
это стёб над здравым смыслом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:17

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.

Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?

Він був па1000 від КГС в 2017 майже готовий, квартири на вибір.

С каналами, мостиками и зонами барбекю???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:50

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?

Він був па1000 від КГС в 2017 майже готовий, квартири на вибір.

С каналами, мостиками и зонами барбекю???

Там и сейчас нет ни каналов ни мостиков и вероятность их появления в обозримом будущем очень упала. Зато есть полномасштабная война с Россией.
Я думаю, что 1000 за метр очень хорошее предложение с моей стороны. Можно сказать эмоциональная покупка.
airmax78
 
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