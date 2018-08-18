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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9880988198829883

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:38

  vitaliian написав:
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців

Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.

У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.

Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих кварти

https://kievvlast.com.ua/mind/shho-nasp ... eselentsiv

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7761677947

Что-то не сходится со статистикой обеспеченности квадратными метрами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:43

  airmax78 написав:Что-то не сходится со статистикой обеспеченности квадратными метрами.
это стёб над здравым смыслом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:17

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Я Рыбальский жду па1000 вообще-то.

Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?

Він був па1000 від КГС в 2017 майже готовий, квартири на вибір.

С каналами, мостиками и зонами барбекю???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:50

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?

Він був па1000 від КГС в 2017 майже готовий, квартири на вибір.

С каналами, мостиками и зонами барбекю???

Там и сейчас нет ни каналов ни мостиков и вероятность их появления в обозримом будущем очень упала. Зато есть полномасштабная война с Россией.
Я думаю, что 1000 за метр очень хорошее предложение с моей стороны. Можно сказать эмоциональная покупка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:18

За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687482/
попадут ли эти деньги на кржн?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:34

  vitaliian написав:
За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687482/
попадут ли эти деньги на кржн?

однозначно попадут.
На передке сейчас идут основные накопления на.
Пока хотелки лендлордов сдуваются.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:41

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/26/687482/
попадут ли эти деньги на кржн?

однозначно попадут.
На передке сейчас идут основные накопления на.
Пока хотелки лендлордов сдуваются.

Чушь полная

Сейчас война, если ты не знаешь.
Любая недвига может стать отсутствующей
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:02

  airmax78 написав:Там и сейчас нет ни каналов ни мостиков и вероятность их появления в обозримом будущем очень упала. Зато есть полномасштабная война с Россией.
Я думаю, что 1000 за метр очень хорошее предложение с моей стороны. Можно сказать эмоциональная покупка.

1000 грн. хоть кинул на ЗСУ?
BIGor
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