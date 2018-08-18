Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Що насправді відбувається із житловим фондом в Україні і де взяти квартири для переселенців
Перед вторгненням москалів, в Україні були вільними близько 3 млн квартир та приватних будинків. Знайти заявлену ОП потребу у 600 тис. і орендувати їх у власників можна без проблем, а грошей, що планують викинути лише на 10% потреби, вистачить на всіх і більше ніж на рік.
У 2020 році у нас було близько 460 квартир на 1000 жителів (щоб кожне домогосподарство мало окрему квартиру чи будинок, по статистиці потрібно 390 на 1000 населення) і ми обігнали Канаду, США, Англію і багато інших, а Польщу, з якою щодо житла нас так люблять порівнювати представники влади, ми зробили із випередженням у 18%.
Станом на 2014 рік, квартир було на 1,7 мільйони (!) більше, ніж домогосподарств. Але ми не спинилися навіть під час війни, і героїчно обзавелися ще 1,3 мільйонами зайвих кварти
cherchiltank написав:Він по моєму з 1000 починався на котловані чи з 1200?
Він був па1000 від КГС в 2017 майже готовий, квартири на вибір.
С каналами, мостиками и зонами барбекю???
Там и сейчас нет ни каналов ни мостиков и вероятность их появления в обозримом будущем очень упала. Зато есть полномасштабная война с Россией. Я думаю, что 1000 за метр очень хорошее предложение с моей стороны. Можно сказать эмоциональная покупка.
antey1969 написав:vitaliian Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
а почему на Канаде только остананвливаться? Все-ж были в Ирпене и Джонсон и ...да все! Давайте уж, продолжайте. Весь мир будет отстравать Ирпень! Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
Даже если дадут какую то копейку, то только при условии, что строить будут свои, и то модульные дома. А наши местные царьки уже губу раскатали. Но до окончания войны и подписания какого либо договора с РФ, врятли будут финансировать стройки, пока со стороны Беларуси продолжается активность Искандеров.
Сейчас война, если ты не знаешь. Любая недвига может стать отсутствующей
Это нервное. У меня некоторая часть недвиги стала отсутствующей, при этом некоторая осталась присутствующей (пусть иногда и генерящая отрицательный кэшфло). У некоторых кэш во время поездок с оккупированных территорий на блокпостах стал отсутствующим, и что?