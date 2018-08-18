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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:55
Vlad442 написав: pesikot написав:
Чушь полная
Сейчас война, если ты не знаешь.
Любая недвига может стать отсутствующей
Это нервное. У меня некоторая часть недвиги стала отсутствующей, при этом некоторая осталась присутствующей (пусть иногда и генерящая отрицательный кэшфло). У некоторых кэш во время поездок с оккупированных территорий на блокпостах стал отсутствующим, и что?
Сейчас война, все теряют, в большей или меньше мере, вон даже Ейр с Вены переслал 1000 грн. на ЗСУ.
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:36
Чернигов - на ремонты 20 домов выделили 91 млн грн. Считайте сколько это в долларах. Всего в Чернигове 135домов с прямым попаданием, 650 домов повреждены и плюс частный сектор.
Киев - дом на Лобановского в который прилетела ракета. Жильцы сбросились и потратили 1,5млн на разбор завалов и распорки. За свой счет. Видел этот дом на днях - все также как и прежде. Мэр видно тоже денег ждет. Голосуйте за хозяина!
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