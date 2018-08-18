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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9881988298839884

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 07:55

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:
Чушь полная

Сейчас война, если ты не знаешь.
Любая недвига может стать отсутствующей

Это нервное. У меня некоторая часть недвиги стала отсутствующей, при этом некоторая осталась присутствующей (пусть иногда и генерящая отрицательный кэшфло). У некоторых кэш во время поездок с оккупированных территорий на блокпостах стал отсутствующим, и что?

Сейчас война, все теряют, в большей или меньше мере, вон даже Ейр с Вены переслал 1000 грн. на ЗСУ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чернигов - на ремонты 20 домов выделили 91 млн грн. Считайте сколько это в долларах. Всего в Чернигове 135домов с прямым попаданием, 650 домов повреждены и плюс частный сектор.

Киев - дом на Лобановского в который прилетела ракета. Жильцы сбросились и потратили 1,5млн на разбор завалов и распорки. За свой счет. Видел этот дом на днях - все также как и прежде. Мэр видно тоже денег ждет. Голосуйте за хозяина!
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