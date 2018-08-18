Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Чернигов - на ремонты 20 домов выделили 91 млн грн. Считайте сколько это в долларах. Всего в Чернигове 135домов с прямым попаданием, 650 домов повреждены и плюс частный сектор.
Киев - дом на Лобановского в который прилетела ракета. Жильцы сбросились и потратили 1,5млн на разбор завалов и распорки. За свой счет. Видел этот дом на днях - все также как и прежде. Мэр видно тоже денег ждет. Голосуйте за хозяина!
fox767676 написав:Да, похоже нижний пункт надо сделать верхним, и добавить 400, 500, 550, 700...
Думаю справедливо установить шкалу в гривнах, потому что в долларах - это чистый гэмблинг на сегодняшний день. Понятно что ни 900 ни 1000 верхней планкой в Киеве не будут. Но чтобы угадать цену в долларах - надо угадать курс, а это могут не только лишь все.
Программой-максимум» по-прежнему называется взятие под контроль Киева. При этом наступление российских войск на столицу Украины закончилось провалом еще в марте, Россия отвела войска с этого направления (оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений). Военные эксперты с самого начала вторжения указывали, что взятие Киева изначально было иллюзорной целью, поскольку Россия сконцентрировала для этого недостаточно сил.
Тем не менее, по словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели. «Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», — полагает один из источников «Медузы». https://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/110491 P.S. Їм 20 разів Чорнобаївки мало?