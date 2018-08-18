RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9881988298839884

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 216
1. Не вище 900
26%
57
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чернигов - на ремонты 20 домов выделили 91 млн грн. Считайте сколько это в долларах. Всего в Чернигове 135домов с прямым попаданием, 650 домов повреждены и плюс частный сектор.

Киев - дом на Лобановского в который прилетела ракета. Жильцы сбросились и потратили 1,5млн на разбор завалов и распорки. За свой счет. Видел этот дом на днях - все также как и прежде. Мэр видно тоже денег ждет. Голосуйте за хозяина!
striped
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2988 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так как на счет моего предложения перезапустить опрос в шапке? Как раз с 1 июня можно было бы.
striped
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2988 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:50

Да, похоже нижний пункт надо сделать верхним, и добавить 400, 500, 550, 700...
fox767676
 
Повідомлень: 239
З нами з: 13.06.20
Подякував: 116 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Так как на счет моего предложения перезапустить опрос в шапке? Как раз с 1 июня можно было бы.
Можна. Спробую не забути
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31510
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7519 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:Да, похоже нижний пункт надо сделать верхним, и добавить 400, 500, 550, 700...

Думаю справедливо установить шкалу в гривнах, потому что в долларах - это чистый гэмблинг на сегодняшний день. Понятно что ни 900 ни 1000 верхней планкой в Киеве не будут. Но чтобы угадать цену в долларах - надо угадать курс, а это могут не только лишь все.
airmax78
 
Повідомлень: 40512
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:13

  striped написав:Так как на счет моего предложения перезапустить опрос в шапке? Как раз с 1 июня можно было бы.

Коли ніхто не знає як закінчиться війна, то все марна трата часу. Треба зовсім прибирати голосовалку, та запускати її, коли все з'ясується.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:21

Программой-максимум» по-прежнему называется взятие под контроль Киева. При этом наступление российских войск на столицу Украины закончилось провалом еще в марте, Россия отвела войска с этого направления (оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений). Военные эксперты с самого начала вторжения указывали, что взятие Киева изначально было иллюзорной целью, поскольку Россия сконцентрировала для этого недостаточно сил.

Тем не менее, по словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели. «Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», — полагает один из источников «Медузы».
https://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/110491
P.S. Їм 20 разів Чорнобаївки мало?
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 926
З нами з: 04.06.19
Подякував: 233 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9881988298839884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2227, 2228, 2229
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22282 6764640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 тра, 2022 01:12
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34639
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.