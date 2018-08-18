Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чернигов - на ремонты 20 домов выделили 91 млн грн. Считайте сколько это в долларах. Всего в Чернигове 135домов с прямым попаданием, 650 домов повреждены и плюс частный сектор.
Киев - дом на Лобановского в который прилетела ракета. Жильцы сбросились и потратили 1,5млн на разбор завалов и распорки. За свой счет. Видел этот дом на днях - все также как и прежде. Мэр видно тоже денег ждет. Голосуйте за хозяина!
fox767676 написав:Да, похоже нижний пункт надо сделать верхним, и добавить 400, 500, 550, 700...
Думаю справедливо установить шкалу в гривнах, потому что в долларах - это чистый гэмблинг на сегодняшний день. Понятно что ни 900 ни 1000 верхней планкой в Киеве не будут. Но чтобы угадать цену в долларах - надо угадать курс, а это могут не только лишь все.
striped написав:Так как на счет моего предложения перезапустить опрос в шапке? Как раз с 1 июня можно было бы.
Коли ніхто не знає як закінчиться війна, то все марна трата часу. Треба зовсім прибирати голосовалку, та запускати її, коли все з'ясується.
Так, дійсно є логика і у Вашій думки, але цей опит не є арифметикою, коли на базі знання про час ми маємо відповідь про ціну - це ж опит, який відображає настрій форумчан. Тому зараз, у стані війни ми можемо побачити чи змінилися прогнози та у яку сторону. Та й побачити скільки загалом людей проголосує.
fox767676 написав:Да, похоже нижний пункт надо сделать верхним, и добавить 400, 500, 550, 700...
Думаю справедливо установить шкалу в гривнах, потому что в долларах - это чистый гэмблинг на сегодняшний день.
Ты постепенно становишься а-ля Хомякоид. Вообще-то у нас в Украине уже четыре курса гривни к доллару. По какому будешь считать?
Як зараз працює валютний ринок в Україні? Існують 4 різних валютних ринка : 1) безготівковий: купівля та продаж валюти по курсу НБУ +1%. Продають - експортери, купують - банки для розрахунків з картковими системами та постачальників критичного імпорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153 ... D0%BF#Text) імпортерів 2) картковий: розрахунки українців гривневими картками за кордоном банки мають компенсувати Visa/ Master Card або власною валютою (довга валютна позиція) або купують валюту у НБУ (п.1). З 21.05 курс валюти по карткам банки визначають самостійно. Поки що (https://minfin.com.ua/currency/cards/) він в діапазоні 32,5 3) готівковий: НБУ обмежив банки в продажі валюти тим обсягом готівкової валюти, який вони купили з 13.04.2022р. З 21.05. курс готівкової валюти банки визначають самостійно, це поки що позитивно (https://www.screenpresso.com/=DlkKg)впливає на чорний ринок Ринки 1,2,3 працюють відповідно до пост. НБУ №18 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text). 4) "чорний": малий та середній бізнес працює через крипту (USDT) і НБУ, поки що, на це не впливає(