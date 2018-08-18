|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:15
Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:28
Вчора дізнався, що мій знайомий придбав квартиру в Києві 23 лютого, уявляєте?!
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45
Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1893
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2147 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:52
sergikkc007 написав:
Вчора дізнався, що мій знайомий придбав квартиру в Києві 23 лютого, уявляєте?!
На самом деле это средний вариант.
Можно было 23.02. вложить деньги в котлован или купить облигаций Таряна.
Вероятно ваш знакомый купил квартиру польстившись на предвоенную уступку в цене от продавца?
Это тут Фейлис трет все сообщения которые касаются реального РН, а предвоенный реальный рынок реагировал дисконтами на новости о возможной войне.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:54
Хомякоид написав: Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
Думаю,что 50 - это дорого!
-
1973cc11
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 13.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:05
Хомякоид написав:
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
На одном домовом форуме пару рыл написали сообщения мол если есть желающие продать квартиры в этом доме, пишите, есть покупатель.
Ну написал. Спрашиваю а сколько дают сейчас?
Ответ 120 (до войны было 165-175)
Пишу ОК - видите покупателя на просмотр.
Ответ - Какого покупателя?
Пишу - так вы ж написали что есть покупатель.
Ответ - так я актуальную базу набиваю, т.к. довоенную базу можно выбрасывать.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:14
Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Это сделка? Или хотелка?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1471
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2988 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22287
|6766422
|
|
|1008
|2162972
|
|
|16
|34643
|
|