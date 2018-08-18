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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 98839884988598869887>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:15

  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.

Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:28

Вчора дізнався, що мій знайомий придбав квартиру в Києві 23 лютого, уявляєте?!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45

  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:52

  sergikkc007 написав:Вчора дізнався, що мій знайомий придбав квартиру в Києві 23 лютого, уявляєте?!

На самом деле это средний вариант.
Можно было 23.02. вложить деньги в котлован или купить облигаций Таряна.
Вероятно ваш знакомый купил квартиру польстившись на предвоенную уступку в цене от продавца?
Это тут Фейлис трет все сообщения которые касаются реального РН, а предвоенный реальный рынок реагировал дисконтами на новости о возможной войне.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:54

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут


Думаю,что 50 - это дорого!
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:05

  Хомякоид написав: Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут

На одном домовом форуме пару рыл написали сообщения мол если есть желающие продать квартиры в этом доме, пишите, есть покупатель.
Ну написал. Спрашиваю а сколько дают сейчас?
Ответ 120 (до войны было 165-175)
Пишу ОК - видите покупателя на просмотр.
Ответ - Какого покупателя?
Пишу - так вы ж написали что есть покупатель.
Ответ - так я актуальную базу набиваю, т.к. довоенную базу можно выбрасывать.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:14

  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Это сделка? Или хотелка?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:30

  1973cc11 написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут


Думаю,что 50 - это дорого!

А зачем продавать? За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова и не паришься.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2-ko ... OCWWU.html

P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:45

  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:


Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.

Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.

Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:48

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.[/quote]

Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут[/quote]

Думаю,что 50 - это дорого![/quote]
А зачем продавать? За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова и не паришься.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2-ko ... OCWWU.html

P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:[/quote]


Продавать потому,что глупо приехать из-за границы для продажи и не продать,и уехать без денег. И Вы,наверное,не пробовали сдать хоть кому-то за 600,или за 500,или за 400??? Я пробовал.
1973cc11
 
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