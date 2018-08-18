Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:15
Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:28
Вчора дізнався, що мій знайомий придбав квартиру в Києві 23 лютого, уявляєте?!
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:52
На самом деле это средний вариант.
Можно было 23.02. вложить деньги в котлован или купить облигаций Таряна.
Вероятно ваш знакомый купил квартиру польстившись на предвоенную уступку в цене от продавца?
Это тут Фейлис трет все сообщения которые касаются реального РН, а предвоенный реальный рынок реагировал дисконтами на новости о возможной войне.
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:54
Думаю,что 50 - это дорого!
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:05
На одном домовом форуме пару рыл написали сообщения мол если есть желающие продать квартиры в этом доме, пишите, есть покупатель.
Ну написал. Спрашиваю а сколько дают сейчас?
Ответ 120 (до войны было 165-175)
Пишу ОК - видите покупателя на просмотр.
Ответ - Какого покупателя?
Пишу - так вы ж написали что есть покупатель.
Ответ - так я актуальную базу набиваю, т.к. довоенную базу можно выбрасывать.
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:14
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:30
А зачем продавать? За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова и не паришься.
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии".
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:45
Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.
Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:48
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.[/quote]
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут[/quote]
Думаю,что 50 - это дорого![/quote]
А зачем продавать? За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова и не паришься.
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". [/quote]
Продавать потому,что глупо приехать из-за границы для продажи и не продать,и уехать без денег. И Вы,наверное,не пробовали сдать хоть кому-то за 600,или за 500,или за 400??? Я пробовал.
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