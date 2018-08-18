Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:50
Хомякоид написав: roberto dark написав:
P.S.
В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии"
.
Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.
Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?
200 евро
Investor_K
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Додано: Суб 28 тра, 2022 15:52
striped написав: Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Это сделка? Или хотелка?
Хотєлка звісно. З чату взяв
Faceless
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Додано: Суб 28 тра, 2022 15:55
Хомякоид написав: roberto dark написав:
P.S.
В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии"
.
Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.
Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?
В столице может быть и по 100$ и меньше, если раша снова начнёт новое нападение на Киев. А планы
такие ещё у них есть.
https://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/110491 Тогда цену в Чабанах делите на 10
.
Востаннє редагувалось
roberto dark
в Суб 28 тра, 2022 15:57, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Додано: Суб 28 тра, 2022 15:55
Investor_K написав: Хомякоид написав: roberto dark написав:
P.S.
В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии"
.
Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.
Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?
200 евро
Там комунали только на 200 евро примерно.
Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 15:57
roberto dark написав: Хомякоид написав: roberto dark написав:
P.S.
В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии"
.
Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.
Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?
В столице может быть и по 100$ и меньше, если раша снова начнёт новое нападение на Киев . А планы
такие ещё есть. Тогда цену в Чабанах делите на 10 .
Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.
Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:04
Хомякоид написав:
Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.
О какой безопасности
18 км от Киева
, вы говорите??? Не смешите мои тапки
Да и вообще тут уже ставки подымаются до третьей мировой, между прочим. Так что вам в гермашке пора тоже НАПРЯЧЬ БУЛКИ.
roberto dark
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:05
1973cc11 написав: Хомякоид написав: Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
Думаю,что 50 - это дорого!
Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.
Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:07
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.
О какой безопасности
18 км от Киева
, вы говорите??? Не смешите мои тапки
Да и вообще тут уже ставки подымаются до третьей мировой, между прочим. Так что вам в гермашке пора тоже НАПРЯЧЬ БУЛКИ.
Украинцам дают визы в Канаду.
Занимаюсь на всякий. Канада при любом раскладе уцелеет.
Вам учитывая происхождения не светит я так понимаю ?
Хомякоид
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:10
Хомякоид написав:
Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.
Мама фантазером не называла?
roberto dark
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Додано: Суб 28 тра, 2022 16:30
roberto dark написав: 1973cc11 написав: Хомякоид написав:
Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут
Думаю,что 50 - это дорого!
А зачем продавать?
За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова
и не паришься.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2-ko ... OCWWU.html
P.S.
В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии"
.
На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...
BIGor
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