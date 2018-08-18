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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9884988598869887>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:50

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:


Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.

Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.

Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

200 евро
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Это сделка? Или хотелка?
Хотєлка звісно. З чату взяв
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:55

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:


Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.

Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.

Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

В столице может быть и по 100$ и меньше, если раша снова начнёт новое нападение на Киев. А планы
такие ещё у них есть. https://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/110491
Тогда цену в Чабанах делите на 10 .
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 28 тра, 2022 15:57, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:55

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:


Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.

Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.

Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

200 евро


Там комунали только на 200 евро примерно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:57

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:


Чебаны дают 150 евро по состоянию на сегодня.
Это старому клиенту по скидке, нового искать нет ни времени ни желания.

Но уверенно идем к прайсу 100 дол.+ комуналь за квартиру у Кийови, все как я писал.

Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

В столице может быть и по 100$ и меньше, если раша снова начнёт новое нападение на Киев . А планы
такие ещё есть. Тогда цену в Чабанах делите на 10 .


Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:04

  Хомякоид написав:
Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

О какой безопасности 18 км от Киева, вы говорите??? Не смешите мои тапки :lol: Да и вообще тут уже ставки подымаются до третьей мировой, между прочим. Так что вам в гермашке пора тоже НАПРЯЧЬ БУЛКИ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:05

  1973cc11 написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.


Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут


Думаю,что 50 - это дорого!


Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:07

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

О какой безопасности 18 км от Киева, вы говорите??? Не смешите мои тапки :lol: Да и вообще тут уже ставки подымаются до третьей мировой, между прочим. Так что вам в гермашке пора тоже НАПРЯЧЬ БУЛКИ.


Украинцам дают визы в Канаду.
Занимаюсь на всякий. Канада при любом раскладе уцелеет.
Вам учитывая происхождения не светит я так понимаю ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:10

  Хомякоид написав:
Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.

Мама фантазером не называла? :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:30

  roberto dark написав:
  1973cc11 написав:
  Хомякоид написав: Есть реальные звонки не от рыл ? За тыс. 50 думаю заберут


Думаю,что 50 - это дорого!

А зачем продавать? За 600$ сдал айтишнику какому-то с Харькова и не паришься.
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2-ko ... OCWWU.html

P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:

На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...
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