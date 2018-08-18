Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом. Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.
Хомякоид написав: Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом. Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.
Мама фантазером не называла?
Точно. Фантазии. По 1000 уже не продать.
Ещё один мечтатель? Вы бы лучше не за киевскую недвижимость переживали, а за свою жизнь в стране с полномасштабным военным конфликтом, обстреливаемой к тому же баллестическими ракетами вдоль и в поперёк. P.S Я не только пробовал сдать, но и сдаю уже годами 500-600$, только во Львове и айтишников более чем хватало и до войны НА ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 28 тра, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...
Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?
В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном. От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу.
BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...
Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?
В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном. От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу.
Снова очередные сказки украинского заробитчанина с продавленного немецкого дивана Давайте дерзайте уже в Канаду. Там дворники нужны, особенно зимой, когда много ❄. Ничего не теряете.
BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...
Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?
В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном. От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу.