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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9884988598869887

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:36

  BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...

Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 28 тра, 2022 16:38, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:37

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:40

  roberto dark написав:
  BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...

Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?

Да, рынок оренды сейчас более гибкий, кто может - улучшает свое жилье за те же деньги...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:41

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.

Мама фантазером не называла? :lol:


Точно. Фантазии. По 1000 уже не продать.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:47

  1973cc11 написав:
  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
Па 1000 уев за квадратный метр думаю еще можно продать новострой в Киеве возле метро с ремонтом.
Такого расколбаса еще 6 месяцев, думаю па 500 уев будет красная цена на подобную квартирку.

Мама фантазером не называла? :lol:


Точно. Фантазии. По 1000 уже не продать.

Ещё один мечтатель? Вы бы лучше не за киевскую недвижимость переживали, а за свою жизнь в стране с полномасштабным военным конфликтом, обстреливаемой к тому же баллестическими ракетами вдоль и в поперёк.
P.S
Я не только пробовал сдать, но и сдаю уже годами 500-600$, только во Львове и айтишников более чем хватало и до войны НА ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 28 тра, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:54

  roberto dark написав:
  BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...

Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?


В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном.
От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:00

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
  BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...

Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?


В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном.
От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу. :lol:

Снова очередные сказки украинского заробитчанина с продавленного немецкого дивана :lol: Давайте дерзайте уже в Канаду. Там дворники нужны, особенно зимой, когда много ❄. Ничего не теряете.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:03

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
  BIGor написав:На всех лендлордов айтишников с Харькова не хватит...

Если находятся желающие снимать бабушатники в Чабанах 17 км от Киева за 150$, то почему не снимут классную квартиру, всего лишь в 4 раза дороже и раз в 10 лучше по всем параметрам?


В бабушатниках наверно живет наш еврейский писатель, у меня в Чабаны-парадиз свежий новострой с прямой широкой трасой на Кийов, по немецки автобаном.
От моей квартиры до знаки Кийов около 3 км. так что еврейский писатель опять сел в лужу. :lol:

Какой антисемитизм ...

Хомякоид, а ты ничего не перепутал ... ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:09

  Хомякоид написав:Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

С Германии виднее.
Там Васильков рядом и там було гаряче.
И в случае наступления в первую очередь будуть разносить в хлам пригород. Одесская трасса - не самое худшее место для наступления.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:19

  BIGor написав:Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.
Ромасик
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