RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9885988698879888

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:46

P.S
Я не только пробовал сдать, но и сдаю уже годами 500-600$, только во Львове и айтишников более чем хватало и до войны НА ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ.[/quote]


Вот тут согласен,только =ГОДАМИ= уже не катит,ведь войне 3 месяца. И самые ключевые слова =ХВАТАЛО= и =ДО ВОЙНЫ=. Теперь я этого не вижу.
1973cc11
 
Повідомлень: 38
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:48

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.


Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:05

  fler написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.
Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид 8)

тяжелые времена нынче...
скоро квартиры будут сдаваться не за комуналку, а за флетлорда-домработницу :)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:24

  UA написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.

Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.

Две большие разницы :)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 28.04.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:28

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

С Германии виднее.
Там Васильков рядом и там було гаряче.
И в случае наступления в первую очередь будуть разносить в хлам пригород. Одесская трасса - не самое худшее место для наступления.

Вряд ли. Если оттуда уже будут лезть рашисты, то цена аренды в любой точке Киева упадет до нуля
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 28.04.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:34

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c

Это дорого. Метраж маленький, ремонт дешманский. За 4000 может пойдет, если найдется человек, которому дальше Бучи ездить не надо
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 28.04.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9885988698879888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2227, 2228, 2229
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22287 6766971
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 тра, 2022 12:14
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162976
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34643
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (769)
28.05.2022 21:51
ФОП (213)
28.05.2022 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.