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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9884988598869887

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 17:34

Агенства как-то не очень снижают цены, вот 8к без % в 15 мин ходьбы от метро Поздняки (по Анны Ахматовой) это дорого?
Binox
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:09

  Хомякоид написав:Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

С Германии виднее.
Там Васильков рядом и там було гаряче.
И в случае наступления в первую очередь будуть разносить в хлам пригород. Одесская трасса - не самое худшее место для наступления.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:46

P.S
Я не только пробовал сдать, но и сдаю уже годами 500-600$, только во Львове и айтишников более чем хватало и до войны НА ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ.[/quote]


Вот тут согласен,только =ГОДАМИ= уже не катит,ведь войне 3 месяца. И самые ключевые слова =ХВАТАЛО= и =ДО ВОЙНЫ=. Теперь я этого не вижу.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:48

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.


Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:24

  UA написав:
  Faceless написав:І трохи хронік божевілля по темі:

Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.

Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи.

Две большие разницы :)
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:28

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Чебаны на юге. В зоне безопастности. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.

С Германии виднее.
Там Васильков рядом и там було гаряче.
И в случае наступления в первую очередь будуть разносить в хлам пригород. Одесская трасса - не самое худшее место для наступления.

Вряд ли. Если оттуда уже будут лезть рашисты, то цена аренды в любой точке Киева упадет до нуля
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 21:34

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c

Это дорого. Метраж маленький, ремонт дешманский. За 4000 может пойдет, если найдется человек, которому дальше Бучи ездить не надо
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 00:55

  fler написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.


Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид 8)


Очевидно, без этого фактора сдать нереально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:11

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.

Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

prosecutor написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:[quote="5439299:roberto dark"]

P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". :wink:
Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.
Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ? :shock:

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c


Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.

Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.[/quote]А какая плата за обслуживание с м2 в Чикаго не в курсе? Просто интересно
5396669
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