Додано: Нед 29 тра, 2022 08:11

BIGor написав: Хомякоид написав: roberto dark написав:

P.S.В таком случае цена за квартирko в Чабанах и Ирпенях - один евро, прямо "как в Италии". P.S. Снимает друг 40+ студио в пригороде Берлина.

Попрошу догадки сколько платит человек в месяц с комуналью ?

Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро)

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perv ... 0f3f6dcc1c Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (

Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.