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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:22
prosecutor написав:
Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.
Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.
Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.
На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.
Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.
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Хомякоид
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:24
А во что тогда вкладываться?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:53
Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Это сообщение конечно потрет Фейслес, но вкладыватся сейчас нужно в ЗСУ. Жаль что Ейр и многие лендлорды этого не понимают.
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BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:06
Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
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Vlad442
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