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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9885988698879888

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:22

  prosecutor написав:
Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.

Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.


Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.

На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.

Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А во что тогда вкладываться?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:53

  Investor_K написав:А во что тогда вкладываться?

Это сообщение конечно потрет Фейслес, но вкладыватся сейчас нужно в ЗСУ. Жаль что Ейр и многие лендлорды этого не понимают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:06

  Investor_K написав:А во что тогда вкладываться?

Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
Vlad442
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