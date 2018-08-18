Додано: Нед 29 тра, 2022 12:34

BIGor написав: Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися. Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.

Ринок це баланс спроса та пропозиції. Люди з грошима є, але їх стане набагато менше. Тім, хто остануться, буде не до інвестування у нерухомість чи для перепродажу, чи для оренді. У той самий час пропозиція зросте - дехто планує залишитись закордоном.Зараз нема ринку продажу, тому не про що говорити, але є ринок оренди, який відновляється. Найближчі пару років прибутковість оренди буде захмарної, тому що ціна актива буде низька.Теханаліз. Зараз оренда в Києві в два рази дешевше в долларах. Рентабільність оренди за таких обставин як зараз повинна буде мінімум у два рази висче - 14% замість 7%. Тому отримаємо миттєву ціну на сьогодні це 1/4 від довоєнної у долларах та нижче. Така б вона була, коли б ринок існував, та мав час прийти до рівноваги. Це цифри на сьогодні і отримані з деяких припущень - що курс та ціна оренди ринкові, хоча оренда на мій погляд зараз занижена, а курс хтозна.