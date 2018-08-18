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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:22
prosecutor написав:
Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.
Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.
Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.
На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.
Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:24
А во что тогда вкладываться?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:53
Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Это сообщение конечно потрет Фейслес, но вкладыватся сейчас нужно в ЗСУ. Жаль что Ейр и многие лендлорды этого не понимают.
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BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:06
Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
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Vlad442
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:19
Vlad442 написав: Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.
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BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:34
BIGor написав:
Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.
Ринок це баланс спроса та пропозиції. Люди з грошима є, але їх стане набагато менше. Тім, хто остануться, буде не до інвестування у нерухомість чи для перепродажу, чи для оренді. У той самий час пропозиція зросте - дехто планує залишитись закордоном.
Зараз нема ринку продажу, тому не про що говорити, але є ринок оренди, який відновляється. Найближчі пару років прибутковість оренди буде захмарної, тому що ціна актива буде низька.
Теханаліз. Зараз оренда в Києві в два рази дешевше в долларах. Рентабільність оренди за таких обставин як зараз повинна буде мінімум у два рази висче - 14% замість 7%. Тому отримаємо миттєву ціну на сьогодні це 1/4 від довоєнної у долларах та нижче. Така б вона була, коли б ринок існував, та мав час прийти до рівноваги. Це цифри на сьогодні і отримані з деяких припущень - що курс та ціна оренди ринкові, хоча оренда на мій погляд зараз занижена, а курс хтозна.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:56
Vlad442 написав: BIGor написав:
Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.
Ринок це баланс спроса та пропозиції. Люди з грошима є, але їх стане набагато менше. Тім, хто остануться, буде не до інвестування у нерухомість чи для перепродажу, чи для оренді. У той самий час пропозиція зросте - дехто планує залишитись закордоном.
Зараз нема ринку продажу, тому не про що говорити, але є ринок оренди, який відновляється. Найближчі пару років прибутковість оренди буде захмарної, тому що ціна актива буде низька.
Теханаліз. Зараз оренда в Києві в два рази дешевше в долларах. Рентабільність оренди за таких обставин як зараз повинна буде мінімум у два рази висче - 14% замість 7%. Тому отримаємо миттєву ціну на сьогодні це 1/4 від довоєнної у долларах та нижче. Така б вона була, коли б ринок існував, та мав час прийти до рівноваги. Це цифри на сьогодні і отримані з деяких припущень - що курс та ціна оренди ринкові, хоча оренда на мій погляд зараз занижена, а курс хтозна.
Вперше з вами згоден. 1/4 від ринкововї ціни на початок 2022 це буде ціна за яку можливо продати квартиру в сьогоднішніх умовах.
Візьмемо для припущення ЯГ який тут придбав один з форумчанів.
100 метрів з ремонтом думаю коштувало до війни тис. 300.
Зараз 300/4 = 75 тис.
Така ціна за яку на сьогоднішній день можливо реально продати.
Всі інші ціни то фантомні болі, та по ним сьогодні навіть дзвінків не має.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:06
Vlad442 написав: Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
Киев Фейлиса и "Галя у мартена не стить" от Первого уже отменяется?
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UA
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:14
UA написав: Vlad442 написав: Investor_K написав:
А во что тогда вкладываться?
Щоб вкладаться, треба мати кошти, дохід. У більшості населення стоїть першим питання "не куда вкладатись", а "що вкладати".
Киев Фейлиса и "Галя у мартена не стить" от Первого уже отменяется?
Киев Фейслеса сидит в Германии и Польше на пособиях.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:29
5396669 написав:
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали.
На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.
Що дуже не сподобалось - це повна відсутність клієнтоорієнтованості у людей, що здавали. Після заїзду запитав за штопор (вино відкрити), так сказала що нема , не буде і взяти ніде (хоча сама живе здається в цьому ж під'їзді) . Мені здається що це мастхев по замовчуванню в таких квартирах. На виселення взагалі прислала доньку-підлітка, яка прийшовши навіть не змогла пояснити хто вона і навіщо завітала. Питання "чи все вам сподобалось?" я , її побачивши, вже і не очікував, і звичайно його і не було.
Цікаво, ця сфера послуг у Києві стане колись не напівбидлячою?
Якщо не складно, поділіться контактом в Сентрал-парк. Скоро ще треба буде, порівняю як у них.
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Hotab
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