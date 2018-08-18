|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:36
Ромасик написав: Hotab написав:
На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.
знав би ти що це за озеро
Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?Мене інше вразило.. Там я на березі школу побачив. І знов плять там військові . Ну скільки можна??!! Скільки треба вишкребти з-під обломків військових, щоб це припинилось
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7664
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40
Hotab ну за ним бортническая станция и мусоросжигательный завод (должен был попасть в кадр видовой квартиры). В это озеро норм люди не лезут.
А если дом понравился, то это дешевая копия Патриотики.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4549
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40
Vlad442 написав: BIGor написав:
Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.
Ринок це баланс спроса та пропозиції. Люди з грошима є, але їх стане набагато менше. Тім, хто остануться, буде не до інвестування у нерухомість чи для перепродажу, чи для оренді. У той самий час пропозиція зросте - дехто планує залишитись закордоном.
Зараз нема ринку продажу, тому не про що говорити, але є ринок оренди, який відновляється. Найближчі пару років прибутковість оренди буде захмарної, тому що ціна актива буде низька.
.
Все навпаки. Ціни на нерухомість падають набагато повільніше, ніж на оренду. Тому прибутковість вже різко впала, і буде залишатись такою деякий час, щонайменше 1 рік після кінця війни. А от ціни оренди підуть вгору, а продажу все ще знижуватимуться, і прибутковість стане вище за довоєнну десь за 1.5-2 роки и залишатиметься вище довоєнної 1-1.5 роки. А роки за 2.5-3.5 прибутковість відновиться. За умови збереження миру.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3959
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40
Hotab написав: Ромасик написав: Hotab написав:
На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.
знав би ти що це за озеро
Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?
ТЕЦ это мусоросжигательный завод за ним Бортническая станция аэрации.
Туда до войны стекалось дерьмо примерно от 5-6 млн человек.
Вам с направлением ветра просто повезло
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6764
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 1675 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22287
|6767770
|
|
|1008
|2163057
|
|
|16
|34646
|
|