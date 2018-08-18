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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9886988798889889

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:33

  Hotab написав:На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.

знав би ти що це за озеро :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:36

  Ромасик написав:
  Hotab написав:На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.

знав би ти що це за озеро :mrgreen:

Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?

Мене інше вразило.. Там я на березі школу побачив. І знов плять там військові . Ну скільки можна??!! Скільки треба вишкребти з-під обломків військових, щоб це припинилось
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40

Hotab ну за ним бортническая станция и мусоросжигательный завод (должен был попасть в кадр видовой квартиры). В это озеро норм люди не лезут.
А если дом понравился, то это дешевая копия Патриотики.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Влад, от я спочатку війни їхав до Львову і стояли в черзі 4 години серед тупо іномарок по 30-40 куе на київських номерах. Грошей у населення просто овер, не треба прибіднятися, тут розповідали до війни про забиті елітні ресторани Києва, нікуди грошовиті люди не поділися.

Ринок це баланс спроса та пропозиції. Люди з грошима є, але їх стане набагато менше. Тім, хто остануться, буде не до інвестування у нерухомість чи для перепродажу, чи для оренді. У той самий час пропозиція зросте - дехто планує залишитись закордоном.
Зараз нема ринку продажу, тому не про що говорити, але є ринок оренди, який відновляється. Найближчі пару років прибутковість оренди буде захмарної, тому що ціна актива буде низька.
.


Все навпаки. Ціни на нерухомість падають набагато повільніше, ніж на оренду. Тому прибутковість вже різко впала, і буде залишатись такою деякий час, щонайменше 1 рік після кінця війни. А от ціни оренди підуть вгору, а продажу все ще знижуватимуться, і прибутковість стане вище за довоєнну десь за 1.5-2 роки и залишатиметься вище довоєнної 1-1.5 роки. А роки за 2.5-3.5 прибутковість відновиться. За умови збереження миру.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.

знав би ти що це за озеро :mrgreen:

Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?

ТЕЦ это мусоросжигательный завод за ним Бортническая станция аэрации.
Туда до войны стекалось дерьмо примерно от 5-6 млн человек.
Вам с направлением ветра просто повезло :mrgreen:
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