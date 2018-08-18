Додано: Нед 29 тра, 2022 13:36

Ромасик написав: Hotab написав: На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно. На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) .

знав би ти що це за озеро знав би ти що це за озеро

Мене інше вразило.. Там я на березі школу побачив. І знов плять там військові . Ну скільки можна??!! Скільки треба вишкребти з-під обломків військових, щоб це припинилось

Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?