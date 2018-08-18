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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9887988898899890>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:40

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.

знав би ти що це за озеро :mrgreen:

Я зранку бігав по колу навколо нього. Не воняє. Рибаки ловлять рибу. ТЕЦ (чи що то) поряд на березі. А що там треба знати? Очисні то?

ТЕЦ это мусоросжигательный завод за ним Бортническая станция аэрации.
Туда до войны стекалось дерьмо примерно от 5-6 млн человек.
Вам с направлением ветра просто повезло :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:за ним бортническая станция и мусоросжигательный завод

Я по берегу пробіг, там труби з гарячою водою, через клапана свистів пар з кип'ятком. Думав ТЕЦ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:за ним бортническая станция и мусоросжигательный завод

Я по берегу пробіг, там труби з гарячою водою, через клапана свистів пар з кип'ятком. Думав ТЕЦ.

там все в куче. Мусоросжигательный тоже дает тепло. Аркада где-то там строила свою котельную.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:А если дом понравился, то это дешевая копия Патриотики

Як на олх забити пошук подобово в Патріотиці?
Це які вулиці чи будинки? Хочу спробувати там орендувати подобово. Може там щось і на купівлю буду дивитись.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:51

Hotab "Патриотика" обычно. Улицы Чавдар, Русовой
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:51

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А если дом понравился, то это дешевая копия Патриотики

Як на олх забити пошук подобово в Патріотиці?
Це які вулиці чи будинки? Хочу спробувати там орендувати подобово. Може там щось і на купівлю буду дивитись.

Вам нравится Патриотика и вообще ПОХ в целом?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:57

  UA написав:Вам нравится Патриотика и вообще ПОХ в целом?

да, это все ваши пастернаковские стереотипы. Жил с видом на помойку и сказал, что прикольно. :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:02

  UA написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:А если дом понравился, то это дешевая копия Патриотики

Як на олх забити пошук подобово в Патріотиці?
Це які вулиці чи будинки? Хочу спробувати там орендувати подобово. Може там щось і на купівлю буду дивитись.

Вам нравится Патриотика и вообще ПОХ в целом?

Вы намекаете на тесноту для авто? Есть такое. Но конкретно под "моим" домом была платная парковка. Я проблем не ощутил. Ну и конечно "кто раньше встал - того тапки " работает прям во дворе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:04

мне тут на днях прислали фотку с центральной библиотеки Нью-Йорка, то я опять вспомнил хейтеров ПОХа.
Фотка примерно такая, правда, зелень в кадр не попала: https://viewing.nyc/media/e1babfe53d2e2 ... a2a0d8321/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Все навпаки. Ціни на нерухомість падають набагато повільніше, ніж на оренду. Тому прибутковість вже різко впала, і буде залишатись такою деякий час, щонайменше 1 рік після кінця війни. А от ціни оренди підуть вгору, а продажу все ще знижуватимуться, і прибутковість стане вище за довоєнну десь за 1.5-2 роки и залишатиметься вище довоєнної 1-1.5 роки. А роки за 2.5-3.5 прибутковість відновиться. За умови збереження миру.

Ми ж рахуємо ціни, коли вони вже впали, щоб визначити "справедливу" ціну у майбутньому?
Зараз ціни це "хотілки". Ціни будуть коли по ним будуть продажі.
Оренда та нерухомість падають синхронно, тільки орендодавець не може довго тримати захмарну хотілку, бо для нього це явний збиток, продаван може триматись роками, тому падіння оренди видно, а продажу ні.
Vlad442
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