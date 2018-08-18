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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 тра, 2022 14:22
Vlad442 написав: adeges написав:
Все навпаки. Ціни на нерухомість падають набагато повільніше, ніж на оренду. Тому прибутковість вже різко впала, і буде залишатись такою деякий час, щонайменше 1 рік після кінця війни. А от ціни оренди підуть вгору, а продажу все ще знижуватимуться, і прибутковість стане вище за довоєнну десь за 1.5-2 роки и залишатиметься вище довоєнної 1-1.5 роки. А роки за 2.5-3.5 прибутковість відновиться. За умови збереження миру.
Оренда та нерухомість падають синхронно, тільки орендодавець не може довго тримати захмарну хотілку, бо для нього це явний збиток, продаван може триматись роками, тому падіння оренди видно, а продажу ні.
Дві частини цього речення прямо протирічять один одному. Саме тому, що ціна оренди набагато мобільніша - і головне може бути переглянута багато разів шляхом переукладення однієї чи укладання багатьох угод, а ціна продажу може бути зафіксована в угоді тільки один раз - саме тому оренда миттєво віддзеркалює реальність. А ціна продажу - ні, вона набагато повільніша саме на падаючих ринках. Саме тому буде скоріш за все так, як я виклав.
А щодо "реальних" цін продажу - то дочекаймося перших реальних продажів, і подивимось на ціни оренди на той момент. На відміну від оренди, звичайно ринок продажів набагато вужчий, інформації про продажі набагато менше (навіть коли вони є), і типово покладатись на asking price для розрахунку доходності.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 14:42
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Нет, не интересовался
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Додано: Нед 29 тра, 2022 14:49
Hotab написав: 5396669 написав:
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали.
На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.
Що дуже не сподобалось - це повна відсутність клієнтоорієнтованості у людей, що здавали. Після заїзду запитав за штопор (вино відкрити), так сказала що нема , не буде і взяти ніде (хоча сама живе здається в цьому ж під'їзді) . Мені здається що це мастхев по замовчуванню в таких квартирах. На виселення взагалі прислала доньку-підлітка, яка прийшовши навіть не змогла пояснити хто вона і навіщо завітала. Питання "чи все вам сподобалось?" я , її побачивши, вже і не очікував, і звичайно його і не було.
Цікаво, ця сфера послуг у Києві стане колись не напівбидлячою?
Якщо не складно, поділіться контактом в Сентрал-парк. Скоро ще треба буде, порівняю як у них.
Вбиваєте на олкс Централ парк посутрчно. Там викидаж варіанти. Вони всі 1 агенства подобові. Ключі видають на ресепшені взгалі. І коли виїздиш там же здаєш. Зручно. Всі квартири однакові і норм, прибрані і не затягані.
Був у низ в Тетрісі. Там не продавив бо не було часу. 1300 грн.
А тепер вдумайтесь. Тетріс і 1300 грн доба.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 15:01
prosecutor написав:
Вбиваєте на олкс Централ парк посутрчно. Там викидаж варіанти. Вони всі 1 агенства
подобові. Ключі видають на ресепшені
взгалі. І коли виїздиш там же здаєш. Зручно. Всі квартири однакові
і норм, прибрані і не затягані.
Був у низ в Тетрісі. Там не продавив бо не було часу. 1300 грн.
А тепер вдумайтесь. Тетріс і 1300 грн доба.
Это КАН пустил под посуточную аренду непроданные квартиры в своих ЖК и заставил Первого написать - мол всё продается как горячие пирожки?
Первый вас наверное били и пытали чтобы вы нам врали?
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