Hotab написав:

5396669 написав: Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали.

На Вишняківська,2 знімав недавно на 3 доби по 700грн/доба (в оголошенні 600 від 7 днів, за 3 доби хотіла по 750) . Але квартира видова на озеро, це було прикольно.Що дуже не сподобалось - це повна відсутність клієнтоорієнтованості у людей, що здавали. Після заїзду запитав за штопор (вино відкрити), так сказала що нема , не буде і взяти ніде (хоча сама живе здається в цьому ж під'їзді) . Мені здається що це мастхев по замовчуванню в таких квартирах. На виселення взагалі прислала доньку-підлітка, яка прийшовши навіть не змогла пояснити хто вона і навіщо завітала. Питання "чи все вам сподобалось?" я , її побачивши, вже і не очікував, і звичайно його і не було.Цікаво, ця сфера послуг у Києві стане колись не напівбидлячою?Якщо не складно, поділіться контактом в Сентрал-парк. Скоро ще треба буде, порівняю як у них.