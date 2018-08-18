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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:15
remark написав: BIGor написав:
Прожаж 1-комнатной квартиры жк Ярославов Град
195 000 $ за 47 м2
більше 4 куе за метр.
Яке ж воно жаднюче, те продавало.
Оно еще в стадии отрицания
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Додано: Нед 29 тра, 2022 16:35
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