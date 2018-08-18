Оно еще в стадии отрицания
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:15
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:57
Предыдущей цены нет. Как понять что вниз ?
Додано: Нед 29 тра, 2022 17:45
господа флетлорды, вид из окна/окон можно считать стоящим?
апд: ой, ко мне уже самому дошло, почему я вижу корзины от кондиционеров? - потому что если смотреть прямо, то увижу стену.
и вопрос 2: почему в квартирах за 4К не ставят
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:14
Конкретно эта модель неудобна изъятии сетки фильтра из внутреннего блока + достаточно шумный даже в супертихом режиме.
На этот бюджет есть лучшие кондеи.
В таких домах наружные блоки часто устанавливают на общих балконах или внутри квартирной незастекленной лоджии (если такая есть)
Всё по Эйрмаксу
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
З ремонтом в тих будинках в 2021 було в середньому 120 за 2к
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:54
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