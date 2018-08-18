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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9889989098919892>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:15

  remark написав:
  BIGor написав:
Прожаж 1-комнатной квартиры жк Ярославов Град
195 000 $ за 47 м2

більше 4 куе за метр.


Яке ж воно жаднюче, те продавало.

Оно еще в стадии отрицания
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пішли потроху вниз

https://ua.m2bomber.com/obj/935552467/v ... u-kvartiru

https://ua.m2bomber.com/obj/935552462/v ... u-kvartiru
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:57



Предыдущей цены нет. Как понять что вниз ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:45

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Продавці не готові продавати

Готові, купляйте https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/proz ... NOQnd.html
Прожаж 1-комнатной квартиры жк Ярославов Град
195 000 $ за 47 м2

більше 4 куе за метр.

господа флетлорды, вид из окна/окон можно считать стоящим?
апд: ой, ко мне уже самому дошло, почему я вижу корзины от кондиционеров? - потому что если смотреть прямо, то увижу стену. :shock:

и вопрос 2: почему в квартирах за 4К не ставят кондиционеры-картины?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:14

  Ромасик написав:и вопрос 2: почему в квартирах за 4К не ставят кондиционеры-картины?

Конкретно эта модель неудобна изъятии сетки фильтра из внутреннего блока + достаточно шумный даже в супертихом режиме.
На этот бюджет есть лучшие кондеи.

В таких домах наружные блоки часто устанавливают на общих балконах или внутри квартирной незастекленной лоджии (если такая есть)
Всё по Эйрмаксу :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:


Предыдущей цены нет. Как понять что вниз ?
З ремонтом в тих будинках в 2021 було в середньому 120 за 2к
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:54

  UA написав:В таких домах наружные блоки часто устанавливают на общих балконах или внутри квартирной незастекленной лоджии (если такая есть)
Всё по Эйрмаксу :mrgreen:

там еще дверь в потолок. Я такую, честно говоря, первый раз увидел.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:39

  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:
Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.

Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.


Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.

На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.

Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.


всем привет.
по поводу аренды. сдал 3 недели назад на ПОХ 1к за 10т. До этого человек жил посуточно за 700грн(было 800 сторговался).
поэтому 6500 возле гулливера сказки(ну или бабушатник с бабушкой в придачу) и 600 в централ парке тоже сказки. там дороже
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:25

  UA написав:
  prosecutor написав:Вбиваєте на олкс Централ парк посутрчно. Там викидаж варіанти. Вони всі 1 агенства подобові. Ключі видають на ресепшені взгалі. І коли виїздиш там же здаєш. Зручно. Всі квартири однакові і норм, прибрані і не затягані.
Був у низ в Тетрісі. Там не продавив бо не було часу. 1300 грн.

А тепер вдумайтесь. Тетріс і 1300 грн доба.

Это КАН пустил под посуточную аренду непроданные квартиры в своих ЖК и заставил Первого написать - мол всё продается как горячие пирожки?
Первый вас наверное били и пытали чтобы вы нам врали? :mrgreen:


Просто зарплату платили.
Сейчас не платят - его и нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:34

  Олежан написав:всем привет.
по поводу аренды. сдал 3 недели назад на ПОХ 1к за 10т. До этого человек жил посуточно за 700грн(было 800 сторговался).
поэтому 6500 возле гулливера сказки(ну или бабушатник с бабушкой в придачу) и 600 в централ парке тоже сказки. там дороже

Шалом Респект!
Понимаешь какое дело... Сотрудники контор арендовавших офисные помещения В Гулливере и Парусе в своем большинстве сейчас за пределами Неньки. Цимес арендовать на самой Бессарабке исчез.
UA
 
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