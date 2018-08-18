Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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prosecutor написав: Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом. Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.
Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.
Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.
На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.
Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.
всем привет. по поводу аренды. сдал 3 недели назад на ПОХ 1к за 10т. До этого человек жил посуточно за 700грн(было 800 сторговался). поэтому 6500 возле гулливера сказки(ну или бабушатник с бабушкой в придачу) и 600 в централ парке тоже сказки. там дороже
prosecutor написав:Вбиваєте на олкс Централ парк посутрчно. Там викидаж варіанти. Вони всі 1 агенства подобові. Ключі видають на ресепшені взгалі. І коли виїздиш там же здаєш. Зручно. Всі квартири однакові і норм, прибрані і не затягані. Був у низ в Тетрісі. Там не продавив бо не було часу. 1300 грн.
А тепер вдумайтесь. Тетріс і 1300 грн доба.
Это КАН пустил под посуточную аренду непроданные квартиры в своих ЖК и заставил Первого написать - мол всё продается как горячие пирожки? Первый вас наверное били и пытали чтобы вы нам врали?
Просто зарплату платили. Сейчас не платят - его и нет.
Олежан написав:всем привет. по поводу аренды. сдал 3 недели назад на ПОХ 1к за 10т. До этого человек жил посуточно за 700грн(было 800 сторговался). поэтому 6500 возле гулливера сказки(ну или бабушатник с бабушкой в придачу) и 600 в централ парке тоже сказки. там дороже
Шалом Респект! Понимаешь какое дело... Сотрудники контор арендовавших офисные помещения В Гулливере и Парусе в своем большинстве сейчас за пределами Неньки. Цимес арендовать на самой Бессарабке исчез.