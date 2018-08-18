Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
smdtranz написав:а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?
Распространено в домах 18ХХ годов постройки. В домах после 1900-го такого уже почти не проектировали. Это вы к подорожанию отопление готовитесь?
У меня в доме 1910-х квартира, там дымоходы рабочие, можно камин делать. У соседей в 90-х газ отключали за неуплату (дом с индивидуальным газовым отоплением), они топили дровами. Так-же жил в дореволюционном доме (20 века постройки), там был действующий камин, который сделали, переделав печь.
хорошая идея. нужно просить денег и воплощать! также нужно обязательно людям которые сейчас пострадали - давать квартиру хотябы +20... 30 метров, а всем остальным +10 метров и желательно в том же районе
Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов. Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.
Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов. Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.
Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов. Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.
как-ьы в том, чтобы мкстные власти не только думали как "освоить" средства, но и как добвть - ничего плохого нет. Если будут проблкмы с добываникм, может и "осваивать" не в таких масштаьах будут. зы: медицина должна быть страховой, а не "бесплатной", тогда и деньги найдутся.