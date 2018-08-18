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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9890989198929893>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 22:15

  smdtranz написав:а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?

Распространено в домах 18ХХ годов постройки.
В домах после 1900-го такого уже почти не проектировали.
Это вы к подорожанию отопление готовитесь? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 23:54

  UA написав:
  smdtranz написав:а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?

Распространено в домах 18ХХ годов постройки.
В домах после 1900-го такого уже почти не проектировали.
Это вы к подорожанию отопление готовитесь? :mrgreen:


У меня в доме 1910-х квартира, там дымоходы рабочие, можно камин делать.
У соседей в 90-х газ отключали за неуплату (дом с индивидуальным газовым отоплением), они топили дровами.
Так-же жил в дореволюционном доме (20 века постройки), там был действующий камин, который сделали, переделав печь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 23:56

  smdtranz написав:а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?


дрова наше всё

https://youtu.be/jAa5puElqYI?t=55

в олх в старых домах иногда можно встретить инфу про настоящий камин в квартире
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... lnyh-domov

Зеленский против панелек.
Ылитный АППС в печали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 00:09

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/esli-uj-tak-sluchilos-i-u-nas-voyna-zelenskiy-predlagaet-otkazatsya-ot-panelnyh-domov

Зеленский против панелек.
Ылитный АППС в печали.


хорошая идея. нужно просить денег и воплощать!
также нужно обязательно людям которые сейчас пострадали - давать квартиру хотябы +20... 30 метров, а всем остальным +10 метров и желательно в том же районе
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 01:55

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/esli-uj-tak-sluchilos-i-u-nas-voyna-zelenskiy-predlagaet-otkazatsya-ot-panelnyh-domov

Зеленский против панелек.
Ылитный АППС в печали.

Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов.
Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 02:40

  antey1969 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/esli-uj-tak-sluchilos-i-u-nas-voyna-zelenskiy-predlagaet-otkazatsya-ot-panelnyh-domov

Зеленский против панелек.
Ылитный АППС в печали.

Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов.
Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.


дадут MLRS наконец-то
и 300% годовых улетит

proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 02:54

  antey1969 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/esli-uj-tak-sluchilos-i-u-nas-voyna-zelenskiy-predlagaet-otkazatsya-ot-panelnyh-domov

Зеленский против панелек.
Ылитный АППС в печали.

Сегодня прозвучал еще один тревожный звоночек: мэров городов и глав областных администраций призвали искать кредитные возможности за рубежем для восстановления регионов.
Что-то мне это сильно напомнило давние призывы к регионам самим финансировать местные дороги и медицину.


как-ьы в том, чтобы мкстные власти не только думали как "освоить" средства, но и как добвть - ничего плохого нет. Если будут проблкмы с добываникм, может и "осваивать" не в таких масштаьах будут.
зы: медицина должна быть страховой, а не "бесплатной", тогда и деньги найдутся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 06:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.
Весь КПД улетает в трубу
Как мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готова
Ну или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.
Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.
Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.
Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина.
барабашов
 
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