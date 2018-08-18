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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 тра, 2022 07:18
smdtranz написав:
а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?
Звісно, в густонаселених районах міст, в багатоквартирних будинках - вам ніхто не дасть палити вугілля чи дрова.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:22
барабашов написав:
Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.
Весь КПД улетает в трубу
Как мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готова
Ну или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.
Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.
Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.
Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина.
Камін - є сенс робити в загородньому будинку. Як додаткове джерело комфорту.
Для опалення - він малопридатний.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 тра, 2022 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:30
Frant написав:
Камін - є сенс робити в загородньому будинку. Як додаткове джерело комфорту.
Для опаленя - він малопридатний.
Комфорту?! Після вигорання кисню в кімнаті - башка починає боліти. Побудував собі...тепер планую розібрати і побудувати звичайну грубку.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:30
барабашов написав:
Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.
Весь КПД улетает в трубу
Как мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готова
Ну или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.
Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.
Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.
Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина.
Учил тоже семестра 2 в курсе Архитектура.
Но это было 30 лет назад и если Вы думаете, что я много из этого помню - то очень мне льстите.
Камин с чугунными дверцами был, хотя колосник открытый. Я не интересовался никогда каминами с точки зрения обогрева, но на том, с горем пополам, пару раз шашлык делал. Там была каминная с диваном, было уютно сидеть зимними вечерами (а они были раньше морозными по-настоящему) перед потрескивающим пламенем камина с бокалом вина. Учитывая, что тело печи было почти до потолка, то несколько часов горения хорошо прогревали кирпич, который оставался очень теплым еше часов 6-8.
В той квартире что сейчас, замурованы дверцы печей, но можно восстановить. там можно как в Булерьяне открывать/закрывать нижнюю заслонку до режима тления.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:40
Frant написав: smdtranz написав:
а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?
Звісно, в густонаселених районах міст, в багатоквартирних будинках - вам ніхто не дасть палити вугілля чи дрова.
На самом деле, во многих отреставрированных домах Центра Киева не только сохранили дымоходы, но и забацали некислые камины.
Как-то был объект на Рогнеднинской, там потолки около 4 метров и в зале (80+м2) огромный камин ( не чета тому, с которым я жил). Там наверное теленка зажарить можно, не то что шашлык. И, насколько я знаю им пользовались.
Также встречал действующий камин на Б.Житомирской в старом доме и на Пушкинской (угол с Б.Хмельницкого) видел наружный пристроенный дымоход (кощмарный сон ЭйрМакса)уродующий фасад со двора.
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