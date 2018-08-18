Додано: Пон 30 тра, 2022 07:30

барабашов написав: Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.

Весь КПД улетает в трубу

Как мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готова

Ну или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.

Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.

Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.

Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина. Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.Весь КПД улетает в трубуКак мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готоваНу или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина.

Учил тоже семестра 2 в курсе Архитектура.Но это было 30 лет назад и если Вы думаете, что я много из этого помню - то очень мне льстите.Камин с чугунными дверцами был, хотя колосник открытый. Я не интересовался никогда каминами с точки зрения обогрева, но на том, с горем пополам, пару раз шашлык делал. Там была каминная с диваном, было уютно сидеть зимними вечерами (а они были раньше морозными по-настоящему) перед потрескивающим пламенем камина с бокалом вина. Учитывая, что тело печи было почти до потолка, то несколько часов горения хорошо прогревали кирпич, который оставался очень теплым еше часов 6-8.В той квартире что сейчас, замурованы дверцы печей, но можно восстановить. там можно как в Булерьяне открывать/закрывать нижнюю заслонку до режима тления.