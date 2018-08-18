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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9890989198929893

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 217
1. Не вище 900
27%
58
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 07:30

  барабашов написав:Камин как инструмент прогрева помещения не имеет смысла.
Весь КПД улетает в трубу
Как мангал работает неплохо, курицу или кобвасу потолще на вертел - и за часа полтора вкусняшка готова
Ну или "шашлык по карски", горизонтальная шаурма.
Тяга должна быть очень хорошая, постройка/реновация камина должна начинаться с хорошей трубы на крыше, желательно с теневой стороны.
Рикз, вы теплотехнику в вузе учили? Мы два семестра, хотя ни разу не доменщик и не прокатчик.
Р. S. По поводу неправильного устройства камина в царском доме смотрите "Жмурки" и что случилось с героем Панина.


Учил тоже семестра 2 в курсе Архитектура.
Но это было 30 лет назад и если Вы думаете, что я много из этого помню - то очень мне льстите.
Камин с чугунными дверцами был, хотя колосник открытый. Я не интересовался никогда каминами с точки зрения обогрева, но на том, с горем пополам, пару раз шашлык делал. Там была каминная с диваном, было уютно сидеть зимними вечерами (а они были раньше морозными по-настоящему) перед потрескивающим пламенем камина с бокалом вина. Учитывая, что тело печи было почти до потолка, то несколько часов горения хорошо прогревали кирпич, который оставался очень теплым еше часов 6-8.
В той квартире что сейчас, замурованы дверцы печей, но можно восстановить. там можно как в Булерьяне открывать/закрывать нижнюю заслонку до режима тления.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 07:40

  Frant написав:
  smdtranz написав:а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?

Звісно, в густонаселених районах міст, в багатоквартирних будинках - вам ніхто не дасть палити вугілля чи дрова.


На самом деле, во многих отреставрированных домах Центра Киева не только сохранили дымоходы, но и забацали некислые камины.
Как-то был объект на Рогнеднинской, там потолки около 4 метров и в зале (80+м2) огромный камин ( не чета тому, с которым я жил). Там наверное теленка зажарить можно, не то что шашлык. И, насколько я знаю им пользовались.
Также встречал действующий камин на Б.Житомирской в старом доме и на Пушкинской (угол с Б.Хмельницкого) видел наружный пристроенный дымоход (кощмарный сон ЭйрМакса)уродующий фасад со двора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:45

  rjkz написав:На самом деле, во многих отреставрированных домах Центра Киева не только сохранили дымоходы, но и забацали некислые камины.
Как-то был объект на Рогнеднинской, там потолки около 4 метров и в зале (80+м2) огромный камин ( не чета тому, с которым я жил). Там наверное теленка зажарить можно, не то что шашлык. И, насколько я знаю им пользовались.
Также встречал действующий камин на Б.Житомирской в старом доме и на Пушкинской (угол с Б.Хмельницкого) видел наружный пристроенный дымоход (кощмарный сон ЭйрМакса)уродующий фасад со двора.

До примерно 1900 года строили дома для личного проживания с эпическими каминами и залами по 50 кв.м.
А в начале 20 века строились в основном доходные дома. Там дымоходы были рассчитаны на небольшую печь - буржуйку.
ПС Прям как сейчас - дома ющенковки больших площадей с перестенками из кирпича и эконом варианты под аренду ближе к войне.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:38

  sergikkc007 написав:
  Frant написав:
Камін - є сенс робити в загородньому будинку. Як додаткове джерело комфорту.

Для опаленя - він малопридатний.


Комфорту?! Після вигорання кисню в кімнаті - башка починає боліти. Побудував собі...тепер планую розібрати і побудувати звичайну грубку.

Там человек явно имел в виду что-то типа "комфорт через эстетику". Про чрезвычайно низкий КПД такого обогревателя уже писали...
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:42

  _hunter написав:Там человек явно имел в виду что-то типа "комфорт через эстетику". Про чрезвычайно низкий КПД такого обогревателя уже писали...


Для себе зробив висновок, що камін - це понти, в першу чергу :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:53

  sergikkc007 написав:
  _hunter написав:Там человек явно имел в виду что-то типа "комфорт через эстетику". Про чрезвычайно низкий КПД такого обогревателя уже писали...


Для себе зробив висновок, що камін - це понти, в першу чергу :)

Ну да, но учитывая что всякие "электрокамины" даже в Эпицентре продаются -- понты довольно востребованные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:55

  _hunter написав:Ну да, но учитывая что всякие "электрокамины" даже в Эпицентре продаются -- понты довольно востребованные :mrgreen:

Очень атмосферная штука...да с реальным камином на дровах много мороки, но зато как кайфово. Огонь - гипнотическая штукенция.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем спасибо, конечно же не для отопления, а для эстетики.
чисто теоретически пока что)

электрокамину не нужен дымоход, так что греет он так же как и обогреватель такой же мощности, тут КПД 100%

а вот с обычным, на дровах, понятно, что уголь жечь это не удобно, а с дровами это вообще соответствует нынешним правилам эксплуатации, если дымоход там рассчитан был на него?
если не рассматривать вариант «не рассказывать соседям»
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alex_dvornichenko написав:с реальным камином на дровах много мороки

угуу, нужен дровяной сарайчик во дворе как в 50е годы у Киёве на Хрещатике
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