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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 тра, 2022 07:40
Frant написав: smdtranz написав:
а кто-то знает, на сколько распространено такое явление, как рабочий камин/печь в старых царских домах? или там все дымоходы уже перестроили и вообще, в городе дрова никто не жжет?
Звісно, в густонаселених районах міст, в багатоквартирних будинках - вам ніхто не дасть палити вугілля чи дрова.
На самом деле, во многих отреставрированных домах Центра Киева не только сохранили дымоходы, но и забацали некислые камины.
Как-то был объект на Рогнеднинской, там потолки около 4 метров и в зале (80+м2) огромный камин ( не чета тому, с которым я жил). Там наверное теленка зажарить можно, не то что шашлык. И, насколько я знаю им пользовались.
Также встречал действующий камин на Б.Житомирской в старом доме и на Пушкинской (угол с Б.Хмельницкого) видел наружный пристроенный дымоход (кощмарный сон ЭйрМакса)уродующий фасад со двора.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:45
rjkz написав:
На самом деле, во многих отреставрированных домах Центра Киева не только сохранили дымоходы, но и забацали некислые камины.
Как-то был объект на Рогнеднинской, там потолки около 4 метров и в зале (80+м2) огромный камин ( не чета тому, с которым я жил). Там наверное теленка зажарить можно, не то что шашлык. И, насколько я знаю им пользовались.
Также встречал действующий камин на Б.Житомирской в старом доме и на Пушкинской (угол с Б.Хмельницкого) видел наружный пристроенный дымоход (кощмарный сон ЭйрМакса)уродующий фасад со двора.
До примерно 1900 года строили дома для личного проживания с эпическими каминами и залами по 50 кв.м.
А в начале 20 века строились в основном доходные дома. Там дымоходы были рассчитаны на небольшую печь - буржуйку.
ПС Прям как сейчас - дома ющенковки больших площадей с перестенками из кирпича и эконом варианты под аренду ближе к войне.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:38
sergikkc007 написав: Frant написав:
Камін - є сенс робити в загородньому будинку. Як додаткове джерело комфорту.
Для опаленя - він малопридатний.
Комфорту?! Після вигорання кисню в кімнаті - башка починає боліти. Побудував собі...тепер планую розібрати і побудувати звичайну грубку.
Там человек явно имел в виду что-то типа "комфорт через эстетику". Про чрезвычайно низкий КПД такого обогревателя уже писали...
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:55
_hunter написав:
Ну да, но учитывая что всякие "электрокамины" даже в Эпицентре продаются -- понты довольно востребованные
Очень атмосферная штука...да с реальным камином на дровах много мороки, но зато как кайфово. Огонь - гипнотическая штукенция.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:06
Всем спасибо, конечно же не для отопления, а для эстетики.
чисто теоретически пока что)
электрокамину не нужен дымоход, так что греет он так же как и обогреватель такой же мощности, тут КПД 100%
а вот с обычным, на дровах, понятно, что уголь жечь это не удобно, а с дровами это вообще соответствует нынешним правилам эксплуатации, если дымоход там рассчитан был на него?
если не рассматривать вариант «не рассказывать соседям»
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:08
alex_dvornichenko написав:
с реальным камином на дровах много мороки
угуу, нужен дровяной сарайчик во дворе как в 50е годы у Киёве на Хрещатике
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:35
Олежан написав: Хомякоид написав: prosecutor написав:
Я извиняюсь, а зачем Буча? Возле Гулливера неделю назад мой товарищ снял 1 к квартиру за 6500 с практически новым ремонтом.
Я Сам снимал квартиру 3 дня посуточно в Централ Парке. До войны цена была 2000 грн. Сейчас на олкс стояло 1200. Сказал что буду 3 дня снимать за по 600. До вечера агенство морозилось, потом поняли, что мне не к спеху и сдали. Реального покупателя на рынке нет. И не будет в ближайшие годы. Вон в Чикаго квартира стоит 40% дисконта под ремонт. Можете продавить до 1500 долларов за квадрат. А может и больше.
Кризис только начинается. А когда курс подскочит к 50 60 грн какие будут цены можно только гадать. И что более опасно это на долго. Я уже молчу о войне, которая может идти долго.
Так что Чебаны получаеться с 10 летним ремонтом за 6 еще не так плохо как кажеться.
На самом деле все это грустно. Вкладываться у Кийов в надежде получить орендный доход за месяц который равен зароботку в Германии рабочего средней руки за день, выглядит как то глуповато.
Цена может упасть за 1000 уев даже в центре, особенно за большие площади.
всем привет.
по поводу аренды. сдал 3 недели назад на ПОХ 1к за 10т. До этого человек жил посуточно за 700грн(было 800 сторговался).
поэтому 6500 возле гулливера сказки(ну или бабушатник с бабушкой в придачу) и 600 в централ парке тоже сказки. там дороже
Возле Гулливера 2к сталинка со средним ремонтом с трудом удалось сдать за 12000+комм. За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:42
Freemans написав:
Возле Гулливера 2к сталинка со средним ремонтом с трудом удалось сдать за 12000+комм. За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
Миллионы людей выехали за границу. Кто звонить будет?
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