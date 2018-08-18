Пан Піхто в шкіряному пальто?
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Дехто донині не зрозумів, що йде важка і кровопролитна війна.
Оренда за комуналку плюс пару тисяч грн в столиці - за благо!
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Додано: Пон 30 тра, 2022 12:14
Пан Піхто в шкіряному пальто?
______
Дехто донині не зрозумів, що йде важка і кровопролитна війна.
Оренда за комуналку плюс пару тисяч грн в столиці - за благо!
|