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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:37
Investor_K написав: Freemans написав:
Возле Гулливера 2к сталинка со средним ремонтом с трудом удалось сдать за 12000+комм. За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
Миллионы людей выехали за границу. Кто звонить будет?
Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте, як і пропозиція, але тут таке - хто знизив, той здав, хто чекає, також здасть, але "попізже".
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Vlad442
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Додано: Пон 30 тра, 2022 13:44
Vlad442 написав:
Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте, як і пропозиція, але тут таке - хто знизив, той здав, хто чекає, також здасть, але "попізже".
Тут несколько недель назад отписывался всем известный писатель - практик в жанре ненаучной фантастики, так он утверждал, что сдает четыре квартиры по довоенным ценам.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:37
Vlad442 написав: Investor_K написав: Freemans написав:
Возле Гулливера 2к сталинка со средним ремонтом с трудом удалось сдать за 12000+комм. За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
Миллионы людей выехали за границу. Кто звонить будет?
Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте, як і пропозиція, але тут таке - хто знизив, той здав, хто чекає, також здасть, але "попізже".
с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев) - то к сентябрю мы можем выйти на львовские цены
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:38
UA написав: Vlad442 написав:
Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте, як і пропозиція, але тут таке - хто знизив, той здав, хто чекає, також здасть, але "попізже".
Тут несколько недель назад отписывался всем известный писатель - практик в жанре ненаучной фантастики, так он утверждал, что сдает четыре квартиры по довоенным ценам.
это не фантасты это тоже месту быть
на своем личном примере подтверждаю что есть такие объекты где цены сохранились и даже в баксах
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Олежан
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Додано: Пон 30 тра, 2022 14:47
Олежан написав: UA написав: Vlad442 написав:
Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте, як і пропозиція, але тут таке - хто знизив, той здав, хто чекає, також здасть, але "попізже".
Тут несколько недель назад отписывался всем известный писатель - практик в жанре ненаучной фантастики, так он утверждал, что сдает четыре квартиры по довоенным ценам.
это не фантасты это тоже месту быть
на своем личном примере подтверждаю что есть такие объекты где цены сохранились и даже в баксах
Нюанс.
Ціни "вторинки" в Києві вже просіли на 20% від рівня 2021. У доларах.
Це реальніціни, щоб продати.
Реєстр відкритий, ринок функціонує.
Правда, спадщину не можна отримати до кінця війни.
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