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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:11
Freemans написав:
Возле Гулливера 2к сталинка со средним ремонтом с трудом удалось сдать за 12000+комм. За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
А довоенная цена ?
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