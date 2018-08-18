Ромасик написав:
как интересно читать диаметрально противоположные факты о ситуации в Киеве
а шо уже сентябрь?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 10:43
а шо уже сентябрь?
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07
Учасникам КРЖН для роздумів…
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова в інтерв’ю інтернет-виданню “Телеграф” розповіла про те, як війна впливає на демографічну ситуацію в Україні, скільки громадян нашої держави виїхали за кордон з початку війни, які категорії осіб навряд чи повернуться до України, про сценарії розвитку демографічної обстановки та державну соціальну політику у післявоєнний період.
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кабанчик прислал рекламу: укладання плитки від 380! грн. т.е. $11 за метр.
а я щедрые 12-13 года платил $8 и это был оверпрайс за проверенного профессионала
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:48
Точно, точно наплыва иностранных студентов не избежать
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