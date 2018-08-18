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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9892989398949895

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:43

  Ромасик написав:
  Freemans написав:За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
  Investor_K написав:Миллионы людей выехали за границу. Кто звонить будет?
  Vlad442 написав:Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте,
  Олежан написав:с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев) - то к сентябрю мы можем выйти на львовские цены

как интересно читать диаметрально противоположные факты о ситуации в Киеве :)

а шо уже сентябрь?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07

Учасникам КРЖН для роздумів…

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова в інтерв’ю інтернет-виданню “Телеграф” розповіла про те, як війна впливає на демографічну ситуацію в Україні, скільки громадян нашої держави виїхали за кордон з початку війни, які категорії осіб навряд чи повернуться до України, про сценарії розвитку демографічної обстановки та державну соціальну політику у післявоєнний період.
https://telegraf.com.ua/ukr/intervju/20 ... a-libanova
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кабанчик прислал рекламу: укладання плитки від 380! грн. т.е. $11 за метр.
а я щедрые 12-13 года платил $8 и это был оверпрайс за проверенного профессионала
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:48

  Олежан написав:
  Ромасик написав:
  Freemans написав:За неделю 1 звонок. Даже риелторы не беспокоили, штиль.
  Investor_K написав:Миллионы людей выехали за границу. Кто звонить будет?
  Vlad442 написав:Ринок оренди достатньо живий по ціні +-60% від довоєнних і з кожним днем спрос росте,
  Олежан написав:с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев) - то к сентябрю мы можем выйти на львовские цены

как интересно читать диаметрально противоположные факты о ситуации в Киеве :)

а шо уже сентябрь?

Точно, точно наплыва иностранных студентов не избежать
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Точно, точно наплыва иностранных студентов не избежать

когда это студенты из Бангладеша или Индии влияли на рынок недвиги?
они селяться по 15 человек в 1к квартире поэтому им сдают максимально убитые квартиры
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:01

  Олежан написав:кабанчик прислал рекламу: укладання плитки від 380! грн. т.е. $11 за метр.
а я щедрые 12-13 года платил $8 и это был оверпрайс за проверенного профессионала

В 12-13 годах метр укладки плитки в Киеве стартовал от 100 грн
Нормальные плиточники брали от 120 грн
Разделить на курс 8 сможешь?
В 2015 -2016 годах действительно можно было найти плиточника по 8 долларов метр.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:16

  UA написав:
  Олежан написав:кабанчик прислал рекламу: укладання плитки від 380! грн. т.е. $11 за метр.
а я щедрые 12-13 года платил $8 и это был оверпрайс за проверенного профессионала

В 12-13 годах метр укладки плитки в Киеве стартовал от 100 грн
Нормальные плиточники брали от 120 грн
Разделить на курс 8 сможешь?
В 2015 -2016 годах действительно можно было найти плиточника по 8 долларов метр.

чушь)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:51

[/quote]
В 12-13 годах метр укладки плитки в Киеве стартовал от 100 грн
Нормальные плиточники брали от 120 грн
Разделить на курс 8 сможешь?
В 2015 -2016 годах действительно можно было найти плиточника по 8 долларов метр.[/quote]
чушь)[/quote]

Ну чушь! Я нанимал в 14м по 100 грн.!!!
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:57

Тема быстровозводимого жилья.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... derIndex=1
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:02

  UA написав:Тема быстровозводимого жилья.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... derIndex=1

А в чем именно "тема"? -- так-то Садовый месяца с два даже по-комфортнее таунхаусы продвигает...
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