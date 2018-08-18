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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:43
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Олежан написав:
с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев)
Олежан написав:
а шо уже сентябрь?
а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
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Ромасик
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