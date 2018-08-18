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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:43
Олежан написав:
с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев)
Олежан написав:
а шо уже сентябрь?
а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Вів 31 тра, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 тра, 2022 15:15
Ромасик написав:
а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.
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vladimir07
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Додано: Вів 31 тра, 2022 15:35
vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?
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Ромасик
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Додано: Вів 31 тра, 2022 15:53
Ромасик написав:
а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Риелторы окружили киевский вокзал блокпостами, единственный пропускной пункт через ОП Первого.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:12
будет падение в долларах США и потом ракета?
Или сразу 200%-300% с ракетой?
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