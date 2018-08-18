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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9893989498959896

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:43

  Олежан написав:с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев)

  Олежан написав:а шо уже сентябрь?

а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 31 тра, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:15

  Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?


Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:35

vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:53

  Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?

Риелторы окружили киевский вокзал блокпостами, единственный пропускной пункт через ОП Первого.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:12

будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?
proftpd66
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  #<1 ... 9893989498959896
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