Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.
Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.
Это так, но каждый день в Киев прибывают и эшелоны арендодателей, чистят квартиры от вещей уехавших и выставляют в рекламу, так что есть некоторый баланс.
В Киеве цены на аренду упали больше чем наполовину и 40 % инвестиционных квартир стоят пустые.
А вот во Львовском регионе, как и на всем западном направлении, еще в январе и феврале цены на арендуемую недвижимость выросли на 20%. Если боевые действия затянутся дольше сентября, цены там вырастут по меньшей мере еще на 20-30%", — ожидает Хапко ( фамилия примечательная однако)) https://focus.ua/amp/economics/517341-c ... t-na-30-40