RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9894989598969897>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:43

  Олежан написав:с такими темпами сколько людей на жд вокзале круглосуточно (едут в киев)

  Олежан написав:а шо уже сентябрь?

а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 31 тра, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:15

  Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?


Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.
vladimir07
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:35

vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:12

будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4724
З нами з: 22.12.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:31

  proftpd66 написав:будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?

уже.
то что в апреле сдавалось за 6-7т сегодня стоит 10-12
а то что за комуналку то 7-8
считай сам рост
Олежан
 
Повідомлень: 647
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:43

  Ромасик написав:vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?


Да, так и будет.
Но конечно все это нужно воспринимать с юмором. :D
vladimir07
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Точно, точно наплыва иностранных студентов не избежать

У меня сидит в Ирландии, очень хочет вернуться в Х, но боится. Платить 1/4 за бронь от довоенной цены в долларах отказался.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8888
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:02

  vladimir07 написав:
  Ромасик написав:а что они от вокзала до КРЖН будут 3 месяца добираться?


Не так. Каждый день в Киев прибывают эшелоны людей, спрос на аренду огромен и с каждым днем увеличивается. До сентября выходим на цены аренды Львова. Вот такие нью-васюки ожидают Киев по теории Респекта.

Это так, но каждый день в Киев прибывают и эшелоны арендодателей, чистят квартиры от вещей уехавших и выставляют в рекламу, так что есть некоторый баланс.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8888
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:16

Цены на недвижимость в Киеве могут упасть на 30-40%

В Киеве цены на аренду упали больше чем наполовину и 40 % инвестиционных квартир стоят пустые.

А вот во Львовском регионе, как и на всем западном направлении, еще в январе и феврале цены на арендуемую недвижимость выросли на 20%. Если боевые действия затянутся дольше сентября, цены там вырастут по меньшей мере еще на 20-30%", — ожидает Хапко ( фамилия примечательная однако))
https://focus.ua/amp/economics/517341-c ... t-na-30-40
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 930
З нами з: 04.06.19
Подякував: 235 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:20

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?

уже.
то что в апреле сдавалось за 6-7т сегодня стоит 10-12
а то что за комуналку то 7-8
считай сам рост


А цена объекта? Либо цена котлована ?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4724
З нами з: 22.12.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9894989598969897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2229, 2230, 2231
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22300 6772668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 18:09
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34688
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2970)
31.05.2022 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.